São José Basket atropela o Liga Sorocabana na estreia de Miller

O São José Basket atropelou o Liga Sorocabana e venceu por 86 a 53 na noite desta quarta-feira (13), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2025.

Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli se recupera da inesperada derrota em Rio Claro. E chega a três vitórias em quatro jogos. Já o time sorocabana está com uma vitória e três derrotas.