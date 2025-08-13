São José Basket atropela o Liga Sorocabana na estreia de Miller

O São José Basket atropelou o Liga Sorocabana e venceu por 86 a 53 na noite desta quarta-feira (13), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2025.
Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli se recupera da inesperada derrota em Rio Claro. E chega a três vitórias em quatro jogos. Já o time sorocabana está com uma vitória e três derrotas.
Na próxima rodada, o time de Sorocaba joga em casa, no ginásio Gualberto Moreira, neste domingo (17), a partir das 19h, quando recebe o Paulistano. E o São José joga na outra terça, dia 19, novamente no Teatrão, quando recebe o Osasco, às 19h30.
O jogo
O São José teve um início de jogo forte, abrindo 5 a 0 logo no começo. Mas, o Liga Sorocabana cresceu e buscou o empate, principalmente acertando cestas de três pontos. E o primeiro quarto ficou equilibrado, sem facilidade para os joseenses.
Mas, o norte-americano Malcon Miller, contratado para esta temporada, entrou durante o período e desequilibrou no final. Com cinco pontos dele seguidos, fez o São José vencer o período por 24 a 19.
Veio o segundo quarto e os joseenses não tiveram tanta facilidade nos primeiros minutos, que seguiram equilibrados. Depois, o time da região conseguiu se acertar e abriu 11 pontos de vantagem no final do primeiro tempo: 45 a 34.
Na etapa final, o São José conseguiu ampliar a vantagem e ficou mais tranquilo em quadra, com uma atuação segura. E não deixava o Liga Sorocabana encostar.
Naquele momento, a grande atuação joseense era de Cauê Verzola, líder de assistência em quadra. E fechou o período com vantagem tranquila de 71 a 45, ou seja 26 pontos de frente.
Veio o último quarto e o São José mais controlou o jogo do que tentou ampliar. E, sem muito susto, conseguiu administrar o triunfo reabilitador em casa.
Danilo Penteado, do Sorocabana, tez 19 pontos e foi o principal cestinha em quadra. Além disso, o estreante norte-americano marcou 15 pontos para os joseenses.