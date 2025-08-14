14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PESO PESADO

Esposa de 100 quilos cai sobre marido e ele morre asfixiado

Por Da Redação | Campanhã, Portugal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Esposa de 100 quilos cai sobre marido e ele morre asfixiado
Esposa de 100 quilos cai sobre marido e ele morre asfixiado

Um homem de 59 anos morreu asfixiado após um acidente doméstico envolvendo sua companheira. O episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Campanhã, na cidade do Porto, Portugal. Segundo informações, a vítima estava deitada no chão quando a mulher, com cerca de 100 kg, perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele, ficando presa entre a cama e a parede.

Vizinhos ouviram os gritos de socorro da mulher, e foi necessário o esforço de cinco pessoas para levantá-la e liberar o homem. Bombeiros e paramédicos chegaram ao local, mas a vítima já estava inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação, ele sofreu parada cardiorrespiratória e morreu.

A polícia portuguesa investigou o acidente e concluiu que a morte foi acidental, descartando qualquer crime. A mulher recebeu acompanhamento psicológico. O casal vivia junto há vários anos, mas não havia oficializado a união.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários