Esposa de 100 quilos cai sobre marido e ele morre asfixiado

Um homem de 59 anos morreu asfixiado após um acidente doméstico envolvendo sua companheira. O episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (11).

O caso aconteceu em Campanhã, na cidade do Porto, Portugal. Segundo informações, a vítima estava deitada no chão quando a mulher, com cerca de 100 kg, perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele, ficando presa entre a cama e a parede.