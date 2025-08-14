Esposa de 100 quilos cai sobre marido e ele morre asfixiado

Um homem de 59 anos morreu asfixiado após um acidente doméstico envolvendo sua companheira. O episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (11).
O caso aconteceu em Campanhã, na cidade do Porto, Portugal. Segundo informações, a vítima estava deitada no chão quando a mulher, com cerca de 100 kg, perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele, ficando presa entre a cama e a parede.
Vizinhos ouviram os gritos de socorro da mulher, e foi necessário o esforço de cinco pessoas para levantá-la e liberar o homem. Bombeiros e paramédicos chegaram ao local, mas a vítima já estava inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação, ele sofreu parada cardiorrespiratória e morreu.
A polícia portuguesa investigou o acidente e concluiu que a morte foi acidental, descartando qualquer crime. A mulher recebeu acompanhamento psicológico. O casal vivia junto há vários anos, mas não havia oficializado a união.