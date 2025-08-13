14 de agosto de 2025
ALÍVIO

Após desaparecimento, idosa de 85 anos é achada com vida em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo familiar
Marilene Romano Lopes, de 85 anos
Marilene Romano Lopes, de 85 anos

Marilene Romano Lopes, de 85 anos, que havia desaparecido na manhã desta terça-feira, foi localizada em segurança pela família em São José dos Campos. A idosa mora no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade.

O desaparecimento havia gerado grande preocupação. Ao perceber que Marilene não estava em seu quarto e não tinha avisado ninguém, os familiares iniciaram buscas e pediram ajuda nas redes sociais. Felizmente, a idosa foi encontrada em boas condições e já está sob os cuidados da família.

