Perdeu mãe e marido em acidente e precisou de 'vakinha'

Após perder a mãe e o marido em um grave acidente de trânsito, amigos de Alicene Karoline Bortolini Lopes iniciaram uma vaquinha online para ajudar no retorno da jovem e de seus dois filhos, de 2 e 5 anos, a Campo Grande.

O acidente aconteceu na BR-163, no Pará. De acordo com informações de Robson Lyma, a família mora no bairro Parque do Sol e mantém um comércio na região do Aero Rancho. Eles haviam viajado ao Pará para participar de um casamento.