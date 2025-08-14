14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Perdeu mãe e marido em acidente e precisou de 'vakinha'

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alicene Karoline Bortolini Lopes
Alicene Karoline Bortolini Lopes

Após perder a mãe e o marido em um grave acidente de trânsito, amigos de Alicene Karoline Bortolini Lopes iniciaram uma vaquinha online para ajudar no retorno da jovem e de seus dois filhos, de 2 e 5 anos, a Campo Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na BR-163, no Pará. De acordo com informações de Robson Lyma, a família mora no bairro Parque do Sol e mantém um comércio na região do Aero Rancho. Eles haviam viajado ao Pará para participar de um casamento.

Na volta, o veículo onde estavam foi atingido por uma carreta e arrastado por cerca de 100 metros até parar às margens da rodovia. A mãe de Alicene, Arivane Bortolini Lopes, de 60 anos, e o marido, Anderson Morais Martins, de 33, morreram presos às ferragens.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários