Adeus, Gabriel; aos 12 anos, ele morre em acidente de bicicleta

Gabriel Costa Lima, de 12 anos, morreu após sofrer um acidente de bicicleta. Ele não resistiu aos ferimentos provocados pela queda.

O caso aconteceu no bairro Set Sul, em Três Lagoas (MS) onde o menino sofreu traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória antes mesmo de chegar ao hospital. O velório foi realizado na Capela Cardassi, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal.