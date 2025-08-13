14 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Gabriel; aos 12 anos, ele morre em acidente de bicicleta

Por Da Redação | Três Lagoas
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Gabriel Costa Lima, de 12 anos
Gabriel Costa Lima, de 12 anos

Gabriel Costa Lima, de 12 anos, morreu após sofrer um acidente de bicicleta. Ele não resistiu aos ferimentos provocados pela queda.

O caso aconteceu no bairro Set Sul, em Três Lagoas (MS) onde o menino sofreu traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória antes mesmo de chegar ao hospital. O velório foi realizado na Capela Cardassi, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal.

Familiares e amigos lembram Gabriel como um garoto alegre, que deixou lembranças marcantes para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

