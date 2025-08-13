'Nos encontramos na eternidade'; adeus, pastor Márcio Nascimento

O pastor evangélico Marcio Nascimento de Andrade foi uma das nove vítimas fatais de uma explosão registrada na manhã de terça-feira (12). Ele atuava como funcionário da Enaex Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em uma unidade da empresa localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a delegada Géssica Andrade, pouco antes da explosão, os trabalhadores haviam se reunido para a oração diária. A igreja onde Marcio congregava publicou mensagens de pesar nas redes sociais, destacando sua fé e compromisso com a comunidade.