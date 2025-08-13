14 de agosto de 2025
LUTO

'Nos encontramos na eternidade'; adeus, pastor Márcio Nascimento

Por Da Redação | Quatro Barras (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O pastor evangélico Marcio Nascimento de Andrade
O pastor evangélico Marcio Nascimento de Andrade

O pastor evangélico Marcio Nascimento de Andrade foi uma das nove vítimas fatais de uma explosão registrada na manhã de terça-feira (12). Ele atuava como funcionário da Enaex Brasil.

O acidente ocorreu em uma unidade da empresa localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a delegada Géssica Andrade, pouco antes da explosão, os trabalhadores haviam se reunido para a oração diária. A igreja onde Marcio congregava publicou mensagens de pesar nas redes sociais, destacando sua fé e compromisso com a comunidade.

Além das nove mortes, sete pessoas ficaram feridas. A Enaex informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e reafirmou que seguirá colaborando com as autoridades competentes.

