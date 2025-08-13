14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Encontrou corpo de mulher esquartejada dentro de sacola

Por Da Redação | Porto Alegre
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Encontrou corpo de mulher esquartejada dentro de sacola
Encontrou corpo de mulher esquartejada dentro de sacola

Partes do corpo de uma mulher foram localizadas na manhã desta quarta-feira (13). Até o momento, a vítima não foi identificada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O achado ocorreu na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, zona Leste de Porto Alegre. Por volta das 7h45, um morador encontrou os restos mortais dentro de uma sacola e acionou a Brigada Militar.

De acordo com a corporação, entre os membros encontrados estavam uma mão e braços. A Polícia Civil investiga o caso para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários