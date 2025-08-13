Encontrou corpo de mulher esquartejada dentro de sacola

Partes do corpo de uma mulher foram localizadas na manhã desta quarta-feira (13). Até o momento, a vítima não foi identificada.

O achado ocorreu na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, zona Leste de Porto Alegre. Por volta das 7h45, um morador encontrou os restos mortais dentro de uma sacola e acionou a Brigada Militar.