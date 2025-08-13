Justiça condena Frota a pagar R$ 110 mil a político de Ubatuba

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de R$ 111,6 mil das contas do vereador e ator Alexandre Frota (PDT-SP) para o pagamento de uma indenização por danos morais. No entanto, a Justiça encontrou apenas R$ 0,90 disponíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve um processo movido pelo ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Ubatuba, no Litoral Norte, Gerson Florindo de Souza, que obteve na Justiça o direito de receber R$ 50 mil de Frota por ter sido alvo de informações falsas compartilhadas pelo político em 2018. A ordem de bloqueio verificou seis contas bancárias do vereador de Cotia, mas apenas uma tinha saldo, e em valor irrisório.