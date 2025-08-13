14 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Avó morre do coração após ver a neta de 3 anos ser esfaqueada

Por Da Redação | Canto do Buriti (PI)
PMMT
Avó enfarta e morre após neta de 3 anos ser esfaqueada
Avó enfarta e morre após neta de 3 anos ser esfaqueada

Uma criança de 3 anos foi esfaqueada na noite desta terça-feira (12). O suspeito do ataque, conhecido como “Boinho”, fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O crime ocorreu em Canto do Buriti, no Sul do Piauí, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Ao encontrar a neta ferida, a avó da menina sofreu um infarto fulminante. Ela chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância antes de chegar ao hospital.

A criança foi levada para atendimento médico e, segundo informações, está em estado de saúde estável, sem risco de morte. As autoridades seguem em diligências para localizar o suspeito.

