Avó morre do coração após ver a neta de 3 anos ser esfaqueada

Uma criança de 3 anos foi esfaqueada na noite desta terça-feira (12). O suspeito do ataque, conhecido como “Boinho”, fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O crime ocorreu em Canto do Buriti, no Sul do Piauí, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Ao encontrar a neta ferida, a avó da menina sofreu um infarto fulminante. Ela chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância antes de chegar ao hospital.