LUTO

Irmão de Tarcísio Meira morre na região aos 92 anos

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
José Magalhães Neto
José Magalhães Neto

O empresário do setor náutico e ex-secretário de Turismo de Ubatuba José Magalhães Neto, aos 92 anos, conhecido como Comodoro Magalhães, faleceu nesta terça-feira (12). Figura tradicional da cidade, ele dedicou mais de sete décadas ao desenvolvimento do turismo marítimo no município.

Magalhães chegou a Ubatuba em 1950 e, desde então, construiu uma trajetória marcada pela paixão pelo mar. Atuou como secretário de Turismo em duas gestões e teve seu nome eternizado no Píer Comodoro, um dos pontos de embarque e desembarque mais conhecidos da cidade.

Irmão do ator Tarcísio Meira, que morreu em 12 de agosto de 2021 — há exatos quatro anos —, o empresário deixa um legado de contribuição para o setor náutico e para a promoção da cidade como destino turístico.

