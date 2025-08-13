Irmão de Tarcísio Meira morre na região aos 92 anos

O empresário do setor náutico e ex-secretário de Turismo de Ubatuba José Magalhães Neto, aos 92 anos, conhecido como Comodoro Magalhães, faleceu nesta terça-feira (12). Figura tradicional da cidade, ele dedicou mais de sete décadas ao desenvolvimento do turismo marítimo no município.

Magalhães chegou a Ubatuba em 1950 e, desde então, construiu uma trajetória marcada pela paixão pelo mar. Atuou como secretário de Turismo em duas gestões e teve seu nome eternizado no Píer Comodoro, um dos pontos de embarque e desembarque mais conhecidos da cidade.