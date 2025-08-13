Matou idoso de 84 anos e a própria mãe com golpes de faca

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato de uma mulher de 51 anos, morta pelo próprio filho, de 23, no início deste mês. O crime também está relacionado à morte de um idoso de 84 anos, que teria presenciado a ação.

O caso ocorreu em 2 de agosto, no Sul de Minas. Conforme as investigações, o suspeito atraiu a mãe até a Ponte do Muro dos Escravos, onde a agrediu e a matou com golpes de faca. Ao presenciar o ataque, o idoso foi alvo de violência e também acabou morto.