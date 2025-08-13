Influenciadores morrem após despencarem 200 metros

Um casal de influenciadores perdeu a vida em um grave acidente ocorrido no último dia 7 de agosto. Stacey Tourout e Matthew Yeomans, conhecidos por compartilhar aventuras nas redes sociais, morreram após o veículo em que estavam despencar de um penhasco durante um passeio off-road.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu nas montanhas da Colúmbia Britânica, no Canadá, em uma área remota próxima à vila de Trout Lake. De acordo com informações da emissora Canadian Broadcasting Corporation (CBC), o carro caiu de uma altura de aproximadamente 200 metros em uma estrada florestal. O impacto fez o veículo capotar diversas vezes antes de parar em um terreno rochoso.