OPERAÇÃO

Polícia desmonta “casa bomba” e apreende drogas em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, deflagrou nesta quarta-feira (13) uma operação que resultou no fechamento de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas no bairro Arararetama, em Pindamonhangaba. O local, conhecido como “casa bomba”, era vinculado a uma organização criminosa que atua na região.

Segundo a corporação, o imóvel já vinha sendo monitorado por meio de trabalho de inteligência. Durante a ação, um suspeito deixou o endereço dirigindo um veículo, mas ao perceber a aproximação dos policiais, abandonou o carro e fugiu a pé. Dentro do automóvel, os agentes encontraram grande quantidade de cocaína embalada a vácuo, além de documentos de identificação do suspeito.

Na sequência, os investigadores entraram na residência alvo e localizaram 68 pinos de cocaína, 290 pedras de crack, 986 papelotes de cocaína a vácuo, dois tijolos e meio de maconha, um tijolo de haxixe, 560 porções de maconha, 34 porções de haxixe, duas balanças de precisão, um celular, um veículo, documentos e grande quantidade de eppendorfs vazios. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

