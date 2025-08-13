Polícia desmonta “casa bomba” e apreende drogas em Pinda

A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, deflagrou nesta quarta-feira (13) uma operação que resultou no fechamento de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas no bairro Arararetama, em Pindamonhangaba. O local, conhecido como “casa bomba”, era vinculado a uma organização criminosa que atua na região.

Segundo a corporação, o imóvel já vinha sendo monitorado por meio de trabalho de inteligência. Durante a ação, um suspeito deixou o endereço dirigindo um veículo, mas ao perceber a aproximação dos policiais, abandonou o carro e fugiu a pé. Dentro do automóvel, os agentes encontraram grande quantidade de cocaína embalada a vácuo, além de documentos de identificação do suspeito.

