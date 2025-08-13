Caso Sidney: auditor preso em SJC operava com líder do esquema

Preso em São José dos Campos em operação do Ministério Público de São Paulo, na terça-feira (12), o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia é apontado como um auxiliar do auditor Artur Gomes da Silva Neto, também preso na operação e considerado o “cérebro” do esquema criminoso que movimentou cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Marcelo trabalha na Delegacia Regional Tributária de Osasco e, segundo a investigação do MP, auxiliava Artur resolvendo pendência fiscais. Ele foi preso em um apartamento na rua José Augusto dos Santos, no bairro Floradas de São José, na zona sul da cidade, em endereço ligado ao auditor fiscal tributário.