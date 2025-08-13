Adeus, Rogério: Motorista de aplicativo morre em tragédia no Vale

Um grave acidente entre duas motocicletas na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí, resultou na morte do motorista de aplicativo Rogério Barrios, de 59 anos, e deixou outras duas pessoas feridas em estado grave. O acidente foi na noite desta terça-feira (12).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu por volta das 22h48, na altura do km 2+100, no bairro Parque dos Príncipes. Rogério conduzia sua moto, levando na garupa a esposa, Maria Roselene do Nascimento Barrios, quando colidiu com outra motocicleta pilotada por Lucas de Paulo Santos Souza, de 25 anos.