DESPEDIDA

Adeus, Rogério: Motorista de aplicativo morre em tragédia no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Rogério morreu em acidente
Rogério morreu em acidente

Um grave acidente entre duas motocicletas na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí, resultou na morte do motorista de aplicativo Rogério Barrios, de 59 anos, e deixou outras duas pessoas feridas em estado grave. O acidente foi na noite desta terça-feira (12).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu por volta das 22h48, na altura do km 2+100, no bairro Parque dos Príncipes. Rogério conduzia sua moto, levando na garupa a esposa, Maria Roselene do Nascimento Barrios, quando colidiu com outra motocicleta pilotada por Lucas de Paulo Santos Souza, de 25 anos.

Rogério foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Maria Roselene e Lucas permanecem internados. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

As últimas homenagens a Rogério acontecem no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, Centro de Jacareí, nesta quinta-feira (14), das 9h às 13h, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.

