Com venda de imóveis, Sérgio espera aliviar a dívida de Taubaté

Bom, ainda tem várias variáveis que vão definir essa resposta. Quando respondi isso da primeira vez, a liminar não havia caído, e agora caiu. Em dezembro eu tenho que pagar um boleto de R$ 35 milhões. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Se eu conseguir vender o imóvel, se eu não conseguir, então, eu acho que a gente está melhorando bastante os serviços, mas o governo será um governo de várias pequenas obras, digamos. A gente vai conseguir com o governo do estado um investimento para o Hospital Universitário, vai ter um hospital privado bacana chegando na cidade, o que já desafoga um pouco a nossa rede pública, já que não tem hospital privado em Taubaté. A gente está em negociação com o hospital filantrópico para que ele vá para a cidade.

E você pode avaliar a cidade em vários aspectos. No aspecto financeiro, entendo que a gente vai demorar para conseguir ter uma conta saudável, porque depende de arrecadação e de reduzir, praticamente, a despesa que é muito alta no curto prazo. De novo, por isso eu gasto e invisto tanto tempo tentando conversar com bancos, governo federal, para renegociar e alongar o máximo possível.

Agora em termos de serviço, acho que já tem uma melhoria significativa em vários deles. A gente tirou mais de 200 pessoas da rua em 6 meses. Isso é um número que agora a gente está patinando em conseguir melhorar esse resultado, porque tem ali perto de 290 pessoas cadastradas que não querem ajuda, que muitos estão em situação de droga. A gente não tem uma ferramenta, não tem internação compulsória. Muitos deles praticam pequenos delitos que a guarda ou a polícia prendem e eles saem da prisão, saem da cadeia ali antes do policial. Tem algumas soluções que passam também pela discussão em Brasília, que eu acho que teria que estar discutindo mais isso do que outras coisas na política.