MORTE

Motorista que atropelou e matou vendedor em SJC não tem CNH

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
O motorista que atropelou e matou o vendedor de legumes e verduras Sidnei de Andrade Sobreira, 47 anos, em São José dos Campos, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com a polícia.

Cassiano Aparecido Machado, de 48 anos, deixou o local do acidente, ocorrido na noite de segunda-feira (11), na rua Alzíro Lebrão, no bairro Alto da Ponte, sem prestar socorro. No dia seguinte, ao ser ouvido pela polícia, ele disse que chegou a parar para ajudar, mas foi embora com medo de ser agredido - imagens obtidas por OVALE colocam a versão do motorista em xeque. Sem CNH, Cassiano conduzia um GM Meriva prata.

Vítima.

O corpo do vendedor de legumes e verduras Sidnei de Andrade Sobreira, 47 anos, foi enterrado nesta quarta-feira (13) em São José.

A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e teve a morte constatada no local. A Polícia Científica realizou perícia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O carro foi localizado no dia seguinte (12) estacionado na Praça Anchieta, no Jardim Anchieta. Funcionários de um posto de combustíveis informaram à polícia que o veículo pertencia a um funcionário de uma construtora vizinha.

Motorista.

O motorista foi identificado e, em depoimento, disse que tentou desviar de vendedores ambulantes com carrinhos de verdura, mas acabou colidindo. Afirmou ter parado o veículo, mas, ao se sentir hostilizado por populares, deixou o local com medo. Ele alegou não ter percebido que atingira um pedestre.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes por dirigir sem habilitação, omissão de socorro e fuga do local do acidente. Cassiano foi liberado após ser ouvido e se comprometeu a apresentar o veículo para perícia.

