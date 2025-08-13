Motorista que atropelou e matou vendedor em SJC não tem CNH

O motorista que atropelou e matou o vendedor de legumes e verduras Sidnei de Andrade Sobreira, 47 anos, em São José dos Campos, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cassiano Aparecido Machado, de 48 anos, deixou o local do acidente, ocorrido na noite de segunda-feira (11), na rua Alzíro Lebrão, no bairro Alto da Ponte, sem prestar socorro. No dia seguinte, ao ser ouvido pela polícia, ele disse que chegou a parar para ajudar, mas foi embora com medo de ser agredido - imagens obtidas por OVALE colocam a versão do motorista em xeque. Sem CNH, Cassiano conduzia um GM Meriva prata.