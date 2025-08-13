Homem tenta matar mulher a tesouradas no meio da rua em São José

A cozinheira Andressa Antunes Dos Santos, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com a polícia, Andressa caminhava pela calçada na rua Ipatinga, acompanhada por Almir Lourenço da Silva. Segundo as informações da Polícia Militar, Almir sacou uma tesoura e desferiu vários golpes contra Andressa. Em seguida, ele fugiu do local de bicicleta.