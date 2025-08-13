14 de agosto de 2025
CRIME

Homem tenta matar mulher a tesouradas no meio da rua em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A cozinheira Andressa Antunes Dos Santos, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com a polícia, Andressa caminhava pela calçada na rua Ipatinga, acompanhada por Almir Lourenço da Silva. Segundo as informações da Polícia Militar, Almir sacou uma tesoura e desferiu vários golpes contra Andressa. Em seguida, ele fugiu do local de bicicleta.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada sob cuidados médicos. Durante buscas nas proximidades, policiais encontraram a tesoura utilizada no ataque, que estava com manchas de sangue. O objeto foi apreendido para perícia.

Peritos criminais e a equipe da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º DP (Distrito Policial) de São José e segue em apuração.

