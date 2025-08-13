Homem tenta matar mulher a tesouradas no meio da rua em São José

A cozinheira Andressa Antunes Dos Santos, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.
De acordo com a polícia, Andressa caminhava pela calçada na rua Ipatinga, acompanhada por Almir Lourenço da Silva. Segundo as informações da Polícia Militar, Almir sacou uma tesoura e desferiu vários golpes contra Andressa. Em seguida, ele fugiu do local de bicicleta.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada sob cuidados médicos. Durante buscas nas proximidades, policiais encontraram a tesoura utilizada no ataque, que estava com manchas de sangue. O objeto foi apreendido para perícia.
Peritos criminais e a equipe da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º DP (Distrito Policial) de São José e segue em apuração.