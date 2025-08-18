‘Questão de segurança’, diz Sérgio Victor sobre corte de árvores

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que o corte de árvores em Taubaté, que causou polêmica na cidade, deu-se por “questões de segurança” e com base em laudo técnico que apontava “o risco para a população” da manutenção da árvore.

A prefeitura cortou, no dia 7 de agosto, uma figueira centenária de 25 metros de altura na Praça da Eletro, na região central da cidade. Outras 13 árvores também foram cortadas no mesmo local. A praça será revitalizada.