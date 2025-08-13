Homem confessa ter matado e queimado corpo de companheira grávida

Um homem confessou ter matado a companheira grávida e depois ter queimado o corpo da vítima. O caso, ocorrido em Pouso Alegre (MG), ganhou novos capítulos após a prisão do autor do crime.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por partes do corpo de Jeane Rodrigues do Prado, 25 anos, que estava grávida e foi morta pelo companheiro, Ian Lucas Pereira Rezende, 23 anos. Ele confessou o assassinato e foi preso no último dia 5.

