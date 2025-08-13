Homem confessa ter matado e queimado corpo de companheira grávida

Um homem confessou ter matado a companheira grávida e depois ter queimado o corpo da vítima. O caso, ocorrido em Pouso Alegre (MG), ganhou novos capítulos após a prisão do autor do crime.
O Corpo de Bombeiros realiza buscas por partes do corpo de Jeane Rodrigues do Prado, 25 anos, que estava grávida e foi morta pelo companheiro, Ian Lucas Pereira Rezende, 23 anos. Ele confessou o assassinato e foi preso no último dia 5.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, o caso começou a ser investigado após a irmã de Jeane registrar o desaparecimento no fim de julho. Ao ir à casa do casal, ela foi informada pelo suspeito que a vítima havia “ido embora”. O nervosismo dele, porém, levantou suspeitas, e a PM foi acionada.
Versão.
Em depoimento inicial, Ian alegou que a mulher teria saído após uma briga no dia 30 de julho. Mais tarde, na presença do advogado, mudou a versão e disse que Jeane entrou no quarto armada e apontou a arma para ele. Ao tentar desarmá-la, o disparo teria atingido o tórax dela.
O suspeito afirmou ainda que, em seguida, queimou o corpo no quintal usando pedaços de madeira. No dia seguinte, recolheu os restos mortais, colocou em sacos plásticos junto com o celular e a arma, e descartou o material em dois pontos: uma caçamba na BR-459 e próximo a uma lagoa.
Corpo.
A PM encontrou dois sacos com ossos aparentando ser humanos e acionou a perícia da Polícia Civil. Os bombeiros fazem buscas na lagoa para tentar localizar mais partes da vítima.
Ian Lucas foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro usado no crime e o celular do suspeito foram apreendidos. A investigação segue em andamento.