Atriz engravida do marido que está morto há 10 anos

Dez anos após perder o marido, Ryan Cosgrove, para um tumor cerebral, a atriz Laura Orrico vive um dos momentos mais marcantes e emocionantes de sua vida: está grávida aos 48 anos, utilizando o esperma congelado de seu amado. A história de amor, superação e perseverança tem inspirado pessoas no mundo todo, mostrando que sonhos podem se concretizar mesmo após anos de dor.

Cosgrove foi diagnosticado com tumor cerebral em 2007. Antes de iniciar o tratamento, congelou seu esperma para que o casal pudesse realizar o sonho de ter filhos ao completar 30 anos. Eles tentaram engravidar em 2013, mas enfrentaram três abortos espontâneos, além de quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e dois ciclos de fertilização in vitro (FIV).