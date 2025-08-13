14 de agosto de 2025
VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Mãe e bebê são arremessadas de moto após grave acidente

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um bebê de aproximadamente um ano foi arremessado de uma moto após uma colisão com um carro no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (13). A mãe da criança também foi lançada ao chão, enquanto o motociclista perdeu o capacete no impacto. A Record publicou o vídeo do acidente (ver abaixo).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o condutor da moto ignora uma placa de “pare” e entra no cruzamento, sendo atingido pelo automóvel. O bebê e a mãe caem no asfalto, enquanto vizinhos correm para prestar socorro.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a criança sobreviveu, mas sofreu ferimentos no rosto. A mãe também precisou de atendimento médico. Ambos, junto com o motociclista, foram levados ao hospital.

A motorista do carro, que seguia com a filha na cadeirinha, não ficou ferida. Testemunhas afirmam que o resgate foi rápido graças à ação imediata de moradores da região.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.

