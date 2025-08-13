VÍDEO: Mãe e bebê são arremessadas de moto após grave acidente

Um bebê de aproximadamente um ano foi arremessado de uma moto após uma colisão com um carro no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (13). A mãe da criança também foi lançada ao chão, enquanto o motociclista perdeu o capacete no impacto. A Record publicou o vídeo do acidente (ver abaixo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o condutor da moto ignora uma placa de “pare” e entra no cruzamento, sendo atingido pelo automóvel. O bebê e a mãe caem no asfalto, enquanto vizinhos correm para prestar socorro.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a criança sobreviveu, mas sofreu ferimentos no rosto. A mãe também precisou de atendimento médico. Ambos, junto com o motociclista, foram levados ao hospital.
A motorista do carro, que seguia com a filha na cadeirinha, não ficou ferida. Testemunhas afirmam que o resgate foi rápido graças à ação imediata de moradores da região.
O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.