VÍDEO: Mãe e bebê são arremessadas de moto após grave acidente

Um bebê de aproximadamente um ano foi arremessado de uma moto após uma colisão com um carro no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (13). A mãe da criança também foi lançada ao chão, enquanto o motociclista perdeu o capacete no impacto. A Record publicou o vídeo do acidente (ver abaixo).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o condutor da moto ignora uma placa de “pare” e entra no cruzamento, sendo atingido pelo automóvel. O bebê e a mãe caem no asfalto, enquanto vizinhos correm para prestar socorro.