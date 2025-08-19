Taubaté aguarda plano de trabalho da CSN sobre vinda ao município

A Prefeitura de Taubaté espera receber nos próximos dias um plano de trabalho do Grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) sobre o novo cronograma de instalação no município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em março de 2023, a CSN anunciou que instalaria uma planta da Prada na antiga área da Ford, com previsão de gerar 1.000 empregos diretos e investimento de mais de R$ 60 milhões.
Em troca, a empresa recebeu redução da alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por 15 anos. No entanto, passados mais de dois anos, isso não saiu do papel.
Em entrevista a OVALE, nesta quarta-feira (13), o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que procurou o presidente da CSN para falar sobre o assunto, e que espera receber um plano de trabalho em breve.
“Eu fui conversar com o Benjamin [Steinbruch], que é o presidente da CSN. Fui conversar com o Nuno e com o Paulo que estão mais na operação local. Eles também estão esperando, estão discutindo um incentivo fiscal, mas é uma decisão um pouco mais complexa. Mas eles têm até dia 15 para me reapresentar um plano de trabalho de investimento”, disse Sérgio.
Segundo ele, a CSN tinha um plano de quanto investiria na fábrica e o que traria para Taubaté de outras unidades.
“Então, segundo eles, o plano continua de pé, na intenção de vir para Taubaté, aquele prédio da Ford é espetacular para a infraestrutura deles”, afirmou Sérgio.
O prefeito disse que a empresa terá que apresentar o plano por ter recebido incentivos fiscais.
“Mas eles têm que me apresentar, porque eles também receberam um projeto de incentivo fiscal. Eles estão com 80 funcionários lá, mais ou menos, com algumas unidades de negócio e daí vamos ver”, disse.
“Então, eles estão vendo. O que a gente está tentando estimular, cobrar e mostrar é que a gente tem uma gestão que vai dar o apoio necessário para eles acelerarem esse processo. Isso serve para a CSN”, completou o prefeito de Taubaté.