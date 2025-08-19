Taubaté aguarda plano de trabalho da CSN sobre vinda ao município

A Prefeitura de Taubaté espera receber nos próximos dias um plano de trabalho do Grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) sobre o novo cronograma de instalação no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em março de 2023, a CSN anunciou que instalaria uma planta da Prada na antiga área da Ford, com previsão de gerar 1.000 empregos diretos e investimento de mais de R$ 60 milhões.