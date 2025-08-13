Operação das polícias prende 4 e apreende 2 kg de drogas no Vale

Quatro pessoas foram presas em operação conjunta das polícias Militar e Civil, na manhã desta quarta-feira (13), em cidades do Vale Histórico. A ação contou com policiais militares do 23º BPM/I, policiais civis e o Canil do 3º Baep.
Batizada de "Nemesis", a operação teve o objetivo de reduzir crimes de letalidade violenta nas cidades de Cachoeira Paulista, Lorena e Cruzeiro.
A operação resultou na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas, dois deles procurados pela justiça por homicídio.
Também foram apreendidos 2,137 quilos de drogas, sendo 1,359 kg de maconha, 0,521 kg de cocaína, 0,188 kg de Dry e 0,069 kg de crack.
Os policiais também apreenderam um veículo, um notebook, 14 aparelhos celulares, R$ 782 em dinheiro e 1.000 microtubos vazios, usados para vender a droga.
Os suspeitos foram presos em Cachoeira Paulista e conduzidos à delegacia de polícia para registro da ocorrência.