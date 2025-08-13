Operação das polícias prende 4 e apreende 2 kg de drogas no Vale

Quatro pessoas foram presas em operação conjunta das polícias Militar e Civil, na manhã desta quarta-feira (13), em cidades do Vale Histórico. A ação contou com policiais militares do 23º BPM/I, policiais civis e o Canil do 3º Baep.

Batizada de "Nemesis", a operação teve o objetivo de reduzir crimes de letalidade violenta nas cidades de Cachoeira Paulista, Lorena e Cruzeiro.