VÍDEO: Criminoso envolvido na morte de policial em SJC é preso

Um criminoso envolvido no assassinato de um policial civil, em São José dos Campos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (13), por tráfico de drogas, no bairro Alto da Ponte, na zona norte da cidade.
Ao lado de um comparsa, o homem foi preso pela Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) ao ser flagrado vendendo drogas, perto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alto da Ponte, na rua Alziro Lebrão.
De acordo com a polícia, quando ainda era menor de idade, o criminoso participou do assalto que terminou com a morte do policial civil Jessé de Souza Rocha, de 55 anos, em 19 de junho de 2022, em um mercadinho na região sudeste.
O crime, perpetrado por três homens e pelo então adolescente, foi registrado por uma câmera de vigilância e comoveu a região.
Na ocasião, o bando foi assaltar o mercadinho, no Residencial São Francisco. O policial tentou intervir, mas foi friamente executado. A vítima, que estava de folga na ocasião, foi encaminhada por uma unidade de resgate dos Bombeiros ao pronto socorro da Vila Industrial, mas não resistiu e morreu momentos depois.
De acordo com a investigação, o policial foi morto por Bruno Henrique Ferreira Gomes, conhecido como ‘Banana’, que contou com o apoio de Micael Kauã Barbosa Rodrigues Souza, o ‘Tchocão’, e Leonardo Gabriel Daniel, o ‘Bidu’ - os três foram condenados pela Justiça, em 2023. Banana pegou 32 anos, 1 mês e 10 dias; Tchocão foi condenado a 24 anos e 4 meses; e Bidu a 29 anos, dois meses e 12 dias.
Prisão hoje.
Nesta quarta-feira, às 8h30, a Rocam da 1° Companhia patrulhava a região da UPA, em razão de denúncias de tráfico nas proximidades.
"Avistamos um indivíduo que ao notar a aproximação das equipes de Rocam, adentrou um veiculo Corsa preto e tentou se evadir, sendo abordado e em busca pessoal foram localizados dois aparelhos celulares em seu bolso. Em vistoria veicular foram localizados três rádios transmissores utilizados para comunicação do tráfico de drogas, anotações da contabilidade do tráfico e R$ 62,85", informou a PM.
Um outro suspeito também foi preso, com uma balança de precisão, bases carregadoras de rádio, fone de ouvido e uma pedra de crack.
"Com apoio da equipe do Tático Comando, conduzimos as partes junto a Central de Polícia Judiciária e após consulta minuciosa ao banco de dados, constatamos que um dos indivíduos que foram presos, também estava sendo investigado por homicídios na região, inclusive havia participação ativa em uma ocorrência de homicídio em que a vítima se tratava de um policial civil", complementou a PM.
*Com informações da página Olho Vivo do Vale