VÍDEO: Criminoso envolvido na morte de policial em SJC é preso

Um criminoso envolvido no assassinato de um policial civil, em São José dos Campos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (13), por tráfico de drogas, no bairro Alto da Ponte, na zona norte da cidade.

Ao lado de um comparsa, o homem foi preso pela Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) ao ser flagrado vendendo drogas, perto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alto da Ponte, na rua Alziro Lebrão.