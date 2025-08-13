SJC: 'Perder meu filho assim dói demais', diz mãe de jovem morto

“A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, desabafou Sirlene Duarte, mãe de Eduardo, conhecido como Dudu, de 18 anos, que morreu na madrugada desta quarta-feira (13) após um grave acidente de moto em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem trafegava pela avenida Pico das Agulhas Negras, na região da rotatória do Parque das Agulhas, zona norte da cidade, quando perdeu o controle da BMW G 310 GS que pilotava e bateu contra um poste de iluminação pública.