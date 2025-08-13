SJC: 'Perder meu filho assim dói demais', diz mãe de jovem morto

“A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, desabafou Sirlene Duarte, mãe de Eduardo, conhecido como Dudu, de 18 anos, que morreu na madrugada desta quarta-feira (13) após um grave acidente de moto em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem trafegava pela avenida Pico das Agulhas Negras, na região da rotatória do Parque das Agulhas, zona norte da cidade, quando perdeu o controle da BMW G 310 GS que pilotava e bateu contra um poste de iluminação pública.
O acidente aconteceu às 1h58. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, não há indícios até o momento de envolvimento de outro veículo.
A perícia técnica realizou registros fotográficos, medições e croqui para auxiliar na investigação. Laudos devem apontar fatores como velocidade, trajeto, condições da pista e iluminação no momento do acidente.
A via onde ocorreu o acidente é um corredor importante de ligação da zona norte e, segundo especialistas, trechos com rotatórias e iluminação variável exigem atenção redobrada — especialmente de motociclistas, considerados mais vulneráveis no trânsito.
O caso foi registrado como morte acidental, mas a Polícia Civil afirma que a classificação pode mudar conforme o avanço das investigações.
Adeus.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem.
“Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos. Que Deus conforte seu coração e te dê forças para caminhar. Dudu fez um lindo papel aqui na Terra, era um menino puro e de bom coração. Agora é a estrela mais linda do céu”, escreveu Bia Marques.
“Amiga, eu sinto muito por você. Sinta-se abraçada por mim e por todas nós mães”, publicou Marga Fernandes Honorato. “Que Deus conforte seu coração de mãe. Perdi meu irmão de moto também e até hoje é muito difícil. Você estará em minhas orações”, disse Alessandra Paiva.