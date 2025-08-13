14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Vítima toma arma e mata ladrão a tiros em São Paulo

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um assaltante de 35 anos foi morto a tiros após uma tentativa de assalto ocorrida em São Paulo, na tarde desta última terça-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, um motorista que estava parado no trânsito, foi abordado pelo criminoso e conseguiu pegar a arma dele, atirando três vezes contra o bandido. O caso aconteceu na avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo à rua Jurubatuba, no Brooklin, zona sul de São Paulo.

A ação foi registrada por uma câmera acoplada em um carro que seguia logo atrás do veículo abordado pelo criminoso. O criminoso chegou a fugir do local a pé, dando entrada em um hospital logo depois, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários