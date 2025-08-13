VÍDEO: Vítima toma arma e mata ladrão a tiros em São Paulo

Um assaltante de 35 anos foi morto a tiros após uma tentativa de assalto ocorrida em São Paulo, na tarde desta última terça-feira (12).

A vítima, um motorista que estava parado no trânsito, foi abordado pelo criminoso e conseguiu pegar a arma dele, atirando três vezes contra o bandido. O caso aconteceu na avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo à rua Jurubatuba, no Brooklin, zona sul de São Paulo.