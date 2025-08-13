Adeus, Sidnei! Vendedor é enterrado após ser atropelado em SJC

Familiares e amigos se reuniram na manhã desta quarta-feira (13) para se despedir de Sidnei de Andrade Sobreira, de 47 anos, conhecido como Perninha. O vendedor de frutas e verduras foi sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, após velório na Sala 3 da Urbam.
Morador querido na zona norte, Sidnei era conhecido por percorrer as ruas com seu carrinho de mercadorias. Sua morte, na noite de segunda-feira (11), causou comoção e revolta na comunidade.
O acidente
O atropelamento ocorreu por volta das 19h30, na rua Alzíro Lebrão, no bairro Alto da Ponte, enquanto Sidnei retornava para casa após o trabalho. Ele empurrava o carrinho com produtos quando foi atingido por um GM/Meriva prata. O impacto foi tão forte que o lançou para dentro de um bar. O vendedor morreu no local.
Após informações repassadas à Polícia Militar, o veículo foi encontrado estacionado na Praça Anchieta. O motorista, identificado como C.A.M., de 48 anos, funcionário de uma construtora próxima, se apresentou espontaneamente ao 4º Distrito Policial na terça-feira (12). Em depoimento, alegou que tentou desviar de vendedores ambulantes e atingiu um dos carrinhos, negando ter percebido que atropelou um pedestre.
Imagens
A versão apresentada por C.A.M. é contestada por um vídeo obtido pelo O Vale. As imagens mostram que, ao contrário do que ele declarou, de que teria parado para prestar socorro, mas fugido ao ser hostilizado, o motorista deixou o local imediatamente, sem parar o veículo.
O carro foi apreendido e será submetido à perícia. A investigação segue para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e avaliar as imagens que contradizem o depoimento do condutor.