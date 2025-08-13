Adeus, Sidnei! Vendedor é enterrado após ser atropelado em SJC

Familiares e amigos se reuniram na manhã desta quarta-feira (13) para se despedir de Sidnei de Andrade Sobreira, de 47 anos, conhecido como Perninha. O vendedor de frutas e verduras foi sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, após velório na Sala 3 da Urbam.

Morador querido na zona norte, Sidnei era conhecido por percorrer as ruas com seu carrinho de mercadorias. Sua morte, na noite de segunda-feira (11), causou comoção e revolta na comunidade.