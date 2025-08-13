'Minha segunda mãe', amigos de despedem de Rosa, morta no Vale

Morreu nesta quarta-feira (13) Rosa do Prado Ferreira, aos 61 anos. Nascida em 1º de julho de 1964, Rosa será velada nesta quinta-feira (14), na Sala Veneza do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será realizada das 11h30 às 15h30, seguida do sepultamento no Cemitério Campo da Saudade.

A notícia de sua morte gerou comoção entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para prestar homenagens. "Minha sogra, descansa em paz. Em breve nos encontramos. Te amo muito, minha segunda mãe", declarou Angel Ferrer Jesus.