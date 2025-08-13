'Minha segunda mãe', amigos de despedem de Rosa, morta no Vale

Morreu nesta quarta-feira (13) Rosa do Prado Ferreira, aos 61 anos. Nascida em 1º de julho de 1964, Rosa será velada nesta quinta-feira (14), na Sala Veneza do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será realizada das 11h30 às 15h30, seguida do sepultamento no Cemitério Campo da Saudade.
A notícia de sua morte gerou comoção entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para prestar homenagens. "Minha sogra, descansa em paz. Em breve nos encontramos. Te amo muito, minha segunda mãe", declarou Angel Ferrer Jesus.
"Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão doloroso. Que Deus possa confortar a todos", disse Maria Margarida.
"Deus a receba em Sua Glória e conforte os familiares e amigos", escreveu Maria Aparecida Silvério Nascimento.