Acusado de homicídio se apresenta à polícia em SJC

Um homem procurado pela Justiça por um homicídio ocorrido em Salesópolis apresentou-se, acompanhado de advogado, ao Plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos na noite de terça-feira (12). Após verificação de mandado de prisão temporária expedido no último dia 6, a autoridade formalizou a captura e determinou exame médico e recolhimento ao cárcere, com comunicação ao Judiciário para audiência de custódia.

O homem é André Luiz de Camargo, 37 anos. Segundo boletim da Delegacia de Salesópolis, o crime ocorreu na noite de 3 de agosto, na Rua 15 de Novembro, região central. A vítima, Diego Rafael da Silva, foi atingida por golpe de faca na altura do abdômen e socorrida à Santa Casa local.