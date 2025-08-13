Jacareí registra queda nos casos de perturbação de sossego

O número de casos de perturbação de sossego caiu 35% neste ano em Jacareí, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão do município nesta última terça-feira (12).

O registro refere-se aos casos que se enquadram na Lei 5.811/2013, que trata de ruídos ou sons excessivos, com acionamento das equipes.

