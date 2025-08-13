Jacareí registra queda nos casos de perturbação de sossego

O número de casos de perturbação de sossego caiu 35% neste ano em Jacareí, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão do município nesta última terça-feira (12).
O registro refere-se aos casos que se enquadram na Lei 5.811/2013, que trata de ruídos ou sons excessivos, com acionamento das equipes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No total, 157 perturbações de sossego foram confirmadas pela Guarda Civil Municipal de janeiro a junho deste ano, contra 244 no mesmo período do ano anterior.
Os registros de autuações por esse motivo também foram reduzidos de 52 no primeiro semestre de 2024 para 30 no primeiro semestre de 2025.
As autuações ocorrem quando o denunciado reincide na infração, mesmo após orientação do órgão competente.
A quem recorrer?
A perturbação de sossego acontece quando ruídos ou sons excessivos afetam o bem-estar público. Pode se tratar de uma festa, conversa ou brigas, uso de instrumentos sonoros, ou mesmo barulho de animais de estimação, por exemplo.
Ocorrências desse tipo são atendidas pela Guarda Civil Municipal por meio do telefone 153 e pela Polícia Militar pelo 190.