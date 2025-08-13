Homem é preso com mais de 3.000 porções de drogas na Tamoios

Um homem foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (12) por tráfico de drogas após ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na altura do km 80+800, no bairro Jaraguazinho, sentido sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário realizava fiscalização em frente à Base 99/2 quando parou um carro de aplicativo. Durante a vistoria, os policiais encontraram, no porta-malas, uma bolsa contendo 800 papelotes de cocaína, totalizando 754,87 gramas, e 2.402 porções de maconha, somando 6,182 quilos.