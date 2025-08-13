Dupla é presa após invadir e furtar creche em Taubaté

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada após furtarem um extintor de incêndio da EMEI Vereador Waldemar Bonelli, no bairro Belém, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 3h45 e foi atendido pela Guarda Civil Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Centro de Gestão Integrada e, ao chegar nas proximidades da creche, encontrou dois suspeitos com as características informadas na denúncia. Ao perceberem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram perseguidos e detidos.