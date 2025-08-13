Dupla é presa após invadir e furtar creche em Taubaté

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada após furtarem um extintor de incêndio da EMEI Vereador Waldemar Bonelli, no bairro Belém, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 3h45 e foi atendido pela Guarda Civil Municipal.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Centro de Gestão Integrada e, ao chegar nas proximidades da creche, encontrou dois suspeitos com as características informadas na denúncia. Ao perceberem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram perseguidos e detidos.
Com um dos homens, de 25 anos, os guardas localizaram um extintor de incêndio avaliado em cerca de R$ 150, que teria sido levado do interior da unidade de ensino. De acordo com a GCM, os criminosos romperam a concertina que protege o perímetro para ter acesso ao local. O segundo suspeito foi identificado e tem 33 anos.
A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante dos dois por furto qualificado, considerando as circunstâncias: crime cometido durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. O delito não permite fiança na fase policial.
O extintor foi devolvido à guarda responsável pelo imóvel e a perícia técnica foi requisitada para comprovar as qualificadoras do crime.