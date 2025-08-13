Homem morto em acidente entre motos no Vale é identificado

Um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de terça-feira (12) deixou um homem morto e duas pessoas gravemente feridas na Rodovia Nilo Máximo, no trecho do bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu por volta das 22h48, na altura do km 2+100. Rogério Barrios, de 59 anos, conduzia uma Yamaha Factor 150 no sentido Jacareí–Santa Branca, com sua esposa, Maria Roselene do Nascimento Barrios, de 59 anos, na garupa. No sentido contrário, seguia Lucas de Paulo Santos Souza, de 25 anos, em outra motocicleta.

As investigações apontam que, ao se encontrarem no trecho, as motos colidiram. Rogério e Maria Roselene foram socorridos para a Santa Casa de Jacareí, mas o motorista de aplicativo não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica. A esposa e o outro condutor permanecem internados em estado grave.