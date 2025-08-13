PM prende ladrões que amarraram e roubaram idosa em Caçapava

Dois ladrões foram presos pela Polícia Militar após invadir uma casa, amarrar uma idosa e depois fugir levando dinheiro, celular e o carro da vítima. A ação aconteceu na noite desta última terça-feira (12), em Caçapava. Os homens foram presos pela Força Tática do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Os policiais avistaram um veículo Outlander branco em alta velocidade e tentaram abordá-lo. O motorista, porém, ignorou a ordem de parada, fugiu e perdeu o controle do carro, colidindo contra uma cerca. Os dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram capturados.

