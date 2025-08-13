Problemas mecânicos adiam trajeto de carreta gigante pela Dutra

O deslocamento da carreta de 136 metros pela Via Dutra, programado para ser retomado na manhã desta quarta-feira (13), foi suspenso temporariamente devido a problemas mecânicos no conjunto transportador.

O veículo, que faria o trajeto de Pindamonhangaba até Seropédica (RJ), teve a saída adiada para manutenção de problemas mecânicos.