14 de agosto de 2025
Problemas mecânicos adiam trajeto de carreta gigante pela Dutra

O deslocamento da carreta de 136 metros pela Via Dutra, programado para ser retomado na manhã desta quarta-feira (13), foi suspenso temporariamente devido a problemas mecânicos no conjunto transportador.

O veículo, que faria o trajeto de Pindamonhangaba até Seropédica (RJ), teve a saída adiada para manutenção de problemas mecânicos.

Segundo a CCR RioSP, a previsão é que o transporte seja retomado no período da tarde, às 13h.

Apesar de ter um caminhão reserva, a empresa, em conjunto com a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), decidiu consertar o veículo para garantir a segurança da operação.

A medida foi adotada para evitar a falta de um veículo reserva caso outro caminhão apresentasse problemas no percurso.

