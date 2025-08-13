Após vídeo de Felca, SJC cria frente contra adultização infantil

A Câmara de São José dos Campos aprovou, nesta terça-feira (12), a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil.
A iniciativa, proposta pelo vereador Zé Luís (PSD), terá a participação de 12 vereadores e tem como objetivo combater a exposição de crianças a comportamentos sexuais nas redes sociais.
O tema ganhou destaque nacional após o youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre o assunto.
O conteúdo do influenciador, que já ultrapassou 35 milhões de visualizações, critica a adultização infantil, relacionando-a à pedofilia e à manipulação de algoritmos que tornam crianças mais vulneráveis.
A denúncia de Felca gerou repercussão e motivou ações em diversas instâncias e regiões do país.