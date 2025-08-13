Após vídeo de Felca, SJC cria frente contra adultização infantil

A Câmara de São José dos Campos aprovou, nesta terça-feira (12), a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil.

A iniciativa, proposta pelo vereador Zé Luís (PSD), terá a participação de 12 vereadores e tem como objetivo combater a exposição de crianças a comportamentos sexuais nas redes sociais.

