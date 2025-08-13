14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FRENTE NA CÂMARA

Após vídeo de Felca, SJC cria frente contra adultização infantil

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cleverson Nunes/CMSJC
Plenário em sessão
Plenário em sessão

A Câmara de São José dos Campos aprovou, nesta terça-feira (12), a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil.

A iniciativa, proposta pelo vereador Zé Luís (PSD), terá a participação de 12 vereadores e tem como objetivo combater a exposição de crianças a comportamentos sexuais nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tema ganhou destaque nacional após o youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre o assunto.

O conteúdo do influenciador, que já ultrapassou 35 milhões de visualizações, critica a adultização infantil, relacionando-a à pedofilia e à manipulação de algoritmos que tornam crianças mais vulneráveis.

A denúncia de Felca gerou repercussão e motivou ações em diversas instâncias e regiões do país.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários