14 de agosto de 2025
CRIME VIOLENTO

Baleado no rosto, jovem de 21 anos luta pela vida em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Alvo de tentativa de homicídio na zona sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (11), um jovem de 21 anos foi baleado no rosto e precisou ser intubado durante o atendimento de emergência. Ele segue lutando pela vida no leito do hospital.

O autor do crime não foi identificado e segue foragido. O caso foi registrado por volta das 23h30, na rua Gustavo Sonnewend Filho, no bairro Jardim Colonial. Trata-se de uma via pública, cercada por residências e pequenos comércios.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O procedimento de intubação foi realizado devido ao agravamento do quadro clínico e ao estado de choque da vítima, que corria risco de morte. A vítima foi identificada como um jovem ajudante de pedreiro de 21 anos, morador de São José dos Campos.

Investigação.

Não há informações sobre o motivo de o jovem estar no local quando foi atingido, nem se o crime tem relação com desavenças anteriores ou tentativa de assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, nenhuma testemunha apontou o autor do disparo ou a dinâmica do crime. Também não há imagens de câmeras de segurança anexadas ao caso até o momento.

A Polícia Civil deve trabalhar com hipóteses como tentativa de execução por motivação pessoal, disputa ligada a conflitos na região ou assalto frustrado com reação armada.

O registro foi feito na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, com a presença de um investigador e do delegado plantonista.

O crime foi registrado como homicídio tentado. Se o autor for identificado e condenado, poderá pegar pena de 6 a 20 anos de reclusão, considerando agravantes.

