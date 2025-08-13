Baleado no rosto, jovem de 21 anos luta pela vida em São José

Alvo de tentativa de homicídio na zona sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (11), um jovem de 21 anos foi baleado no rosto e precisou ser intubado durante o atendimento de emergência. Ele segue lutando pela vida no leito do hospital.

O autor do crime não foi identificado e segue foragido. O caso foi registrado por volta das 23h30, na rua Gustavo Sonnewend Filho, no bairro Jardim Colonial. Trata-se de uma via pública, cercada por residências e pequenos comércios.