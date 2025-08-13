14 de agosto de 2025
ACIDENTE

ATENÇÃO: Choque de motos deixa 1 morto e 2 feridos graves no Vale

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Maps
Trecho da rodovia Nilo Máximo, em Jacareí
Trecho da rodovia Nilo Máximo, em Jacareí

Um choque entre motos na rodovia Nilo Máximo, na altura do km 2, no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí, resultou na morte de um homem de 59 anos e deixou duas pessoas gravemente feridas na noite de terça-feira (12), por volta das 22h48.

As vítimas foram socorridas à Santa Casa local e a morte foi confirmada no hospital. A Polícia Civil instaurou investigação e, nesta fase, trata o caso como “morte decorrente de acidente de trânsito – em apuração”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem que morreu conduzia a motocicleta no sentido Jacareí–Santa Branca e levava a esposa, também de 59 anos, na garupa. O outro motociclista, de 25 anos, seguia no sentido oposto.

No ponto do km 2+100, ocorreu a colisão entre as motos, causando ferimentos graves em todos os envolvidos. A motocicleta conduzida pela vítima fatal ficou no local. A segunda moto não foi localizada no momento do atendimento.

O homem que morreu no acidente era motorista de aplicativo. A mulher dele foi ferida gravemente e precisou ser internada. Ela estava na garupa do motociclista. O outro ferido gravemente também segue internado.

Investigação.

A perícia do local foi requisitada pela autoridade policial. Os feridos foram submetidos a exames de corpo de delito. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Embora o boletim, em sua abertura, tenha indicado homicídio culposo na direção de veículo automotor, “em desfavor do homem de 25 anos”, o delegado responsável deliberou que não há, por ora, elementos técnicos e testemunhais suficientes para afirmar imprudência, negligência ou imperícia de qualquer dos condutores, tampouco para estabelecer culpa exclusiva ou culpa concorrente.

Assim, a classificação permanece provisória como “morte decorrente de acidente de trânsito – em apuração”, até a conclusão das diligências.

Entre as providências determinadas estão perícia detalhada do local (croqui, marcas de frenagem, posicionamento final, vestígios), oitiva de dos sobreviventes assim que o quadro clínico permitir, identificação e oitiva de testemunhas, localização e perícia da motocicleta conduzida pelo motociclista ferido (ausente do local no atendimento inicial), requisição de imagens de câmeras da região e análise integrada de todos os laudos antes de eventual reclassificação jurídica ou indiciamento.

A perícia deverá esclarecer qual o trecho exato da via foi palco do impacto, a velocidade aproximada, trajetórias, possíveis manobras evasivas, condições de iluminação e sinalização e vestígios mecânicos nos veículos.

