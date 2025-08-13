ATENÇÃO: Choque de motos deixa 1 morto e 2 feridos graves no Vale

Um choque entre motos na rodovia Nilo Máximo, na altura do km 2, no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí, resultou na morte de um homem de 59 anos e deixou duas pessoas gravemente feridas na noite de terça-feira (12), por volta das 22h48.

As vítimas foram socorridas à Santa Casa local e a morte foi confirmada no hospital. A Polícia Civil instaurou investigação e, nesta fase, trata o caso como “morte decorrente de acidente de trânsito – em apuração”.