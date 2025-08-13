14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MEDIDA PROTETIVA

Homem persegue mulher de carro e descumpre protetiva em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi detino na zona sul de São José dos Campos, nesta segunda-feira (12), por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar, por meio do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foi acionada via 190. A denúncia informava que o suspeito, em um veículo Fiat Toro, estava perseguindo sua ex-companheira, que dirigia um Peugeot.

Os policiais localizaram o homem fora do carro, em luta corporal com um amigo da vítima.

Todos os envolvidos foram levados à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a ocorrência foi registrada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários