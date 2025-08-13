Homem persegue mulher de carro e descumpre protetiva em São José

Um homem foi detino na zona sul de São José dos Campos, nesta segunda-feira (12), por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.

A Polícia Militar, por meio do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foi acionada via 190. A denúncia informava que o suspeito, em um veículo Fiat Toro, estava perseguindo sua ex-companheira, que dirigia um Peugeot.