Homem persegue mulher de carro e descumpre protetiva em São José

Um homem foi detino na zona sul de São José dos Campos, nesta segunda-feira (12), por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar, por meio do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foi acionada via 190. A denúncia informava que o suspeito, em um veículo Fiat Toro, estava perseguindo sua ex-companheira, que dirigia um Peugeot.
Os policiais localizaram o homem fora do carro, em luta corporal com um amigo da vítima.
Todos os envolvidos foram levados à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a ocorrência foi registrada.