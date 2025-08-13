City Tour São José dos Campos visita CSI neste sábado (16)

O programa City Tour São José dos Campos oferecerá neste próximo sábado (16) uma visita gratuita e guiada ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), no Parque de Inovação Tecnológica.
Interessados em participar podem se inscrever até as 12h de sexta-feira (15) pelo telefone ou site 156, pelo aplicativo da Central 156, ou através do e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. O passeio tem duração de três horas, sairá em ônibus especial do programa às 9h do Parque da Cidade e retornará ao mesmo local.
O CSI
O CSI é considerado um dos mais avançados do Brasil e funciona em São José desde abril de 2021.
As operações são realizadas por meio de um videowall, por onde as forças de segurança da cidade acompanham por 24 horas as imagens de 1300 câmeras espalhadas pela cidade em pontos estratégicos. Os recursos tecnológicos disponíveis permitem reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, rastreamento de pessoas e objetos e análises diversas.
Segundo a prefeitura, entre janeiro e fevereiro de 2025, o monitoramento realizado pelo Centro proporcionou a queda de quase 80% nos roubos de veículos em comparação com o mesmo período de 2021, além de auxiliar na recuperação de automóveis e na captura de foragidos.