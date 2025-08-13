City Tour São José dos Campos visita CSI neste sábado (16)

O programa City Tour São José dos Campos oferecerá neste próximo sábado (16) uma visita gratuita e guiada ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), no Parque de Inovação Tecnológica.

Interessados em participar podem se inscrever até as 12h de sexta-feira (15) pelo telefone ou site 156, pelo aplicativo da Central 156, ou através do e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. O passeio tem duração de três horas, sairá em ônibus especial do programa às 9h do Parque da Cidade e retornará ao mesmo local.

O CSI