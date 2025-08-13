Polícia apreende 33 porções de maconha e celulares em Jacareí

Um homem foi preso e um menor de idade foi apreendido nesta terça-feira (12) por tráfico de drogas no centro de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de policiais militares do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que um deles portava volume suspeito na cintura.