Polícia apreende 33 porções de maconha e celulares em Jacareí

Um homem foi preso e um menor de idade foi apreendido nesta terça-feira (12) por tráfico de drogas no centro de Jacareí.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de policiais militares do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que um deles portava volume suspeito na cintura.
Durante a abordagem, foi constatado o porte de 33 porções de maconha e R$ 370 em dinheiro, além de dois aparelhos celulares. A droga, os aparelhos e a motocicleta foram apreendidos pela equipe e os envolvidos encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde permaneceram à disposição da Justiça.