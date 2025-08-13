14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVIAÇÃO

Nova linha de montagem da Akaer cria 250 empregos em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os CEOs Cesar Silva (Akaer) e Nico Neumann (Deutsche Aircraft) na cerimônia de inaguração da linha de montagem
Os CEOs Cesar Silva (Akaer) e Nico Neumann (Deutsche Aircraft) na cerimônia de inaguração da linha de montagem

A Akaer, empresa joseense, e a alemã Deutsche Aircraft inauguraram uma linha de montagem para a fuselagem dianteira da aeronave D328eco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A parceria estratégica deve gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos na sede da Akaer, em São José dos Campos.

A nova aeronave, prevista para ser lançada no mercado global em 2027, é um turboélice de última geração com capacidade para até 40 passageiros. O D328eco promete ser sustentável, operando com até 100% de SAF (Combustível Sustentável de Aviação)  para reduzir as emissões de carbono.

O modelo tem capacidade técnica para ser configurado para missões como transporte de passageiros, apoio militar, busca e salvamento, combate a incêndios e transporte aeromédico. Ele opera em pistas curtas e não pavimentadas, com possibilidade de conectar regiões remotas, o que pode ampliar o alcance da aviação regional.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários