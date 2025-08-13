Nova linha de montagem da Akaer cria 250 empregos em São José

A Akaer, empresa joseense, e a alemã Deutsche Aircraft inauguraram uma linha de montagem para a fuselagem dianteira da aeronave D328eco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A parceria estratégica deve gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos na sede da Akaer, em São José dos Campos.
A nova aeronave, prevista para ser lançada no mercado global em 2027, é um turboélice de última geração com capacidade para até 40 passageiros. O D328eco promete ser sustentável, operando com até 100% de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) para reduzir as emissões de carbono.
O modelo tem capacidade técnica para ser configurado para missões como transporte de passageiros, apoio militar, busca e salvamento, combate a incêndios e transporte aeromédico. Ele opera em pistas curtas e não pavimentadas, com possibilidade de conectar regiões remotas, o que pode ampliar o alcance da aviação regional.