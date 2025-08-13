Nova linha de montagem da Akaer cria 250 empregos em São José

A Akaer, empresa joseense, e a alemã Deutsche Aircraft inauguraram uma linha de montagem para a fuselagem dianteira da aeronave D328eco.

A parceria estratégica deve gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos na sede da Akaer, em São José dos Campos.