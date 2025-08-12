Sérgio reenvia projeto para vender imóveis na 'Esquina do Brasil'

No entanto, no mês de abril, em nova entrevista ao jornal, Sérgio afirmou que cogitava reenviar o projeto à Câmara. "A gente retirou porque vislumbrava utilizar de outra maneira, com decisão do poder público também, mas dado o tamanho do problema financeiro, a gente está em fase final de reavaliação de reapresentar o projeto para a Câmara", disse o prefeito na ocasião. "São mais de 1 milhão de metros [quadrados]. Então, talvez o privado comprando tem mais chance de ter um projeto de longo prazo, e a gente vai continuar tendo a possibilidade de discutir até o que pode ser feito ali no Plano Diretor, mas hoje a necessidade maior da prefeitura é trazer recursos para conseguir parar de pé e prestar os serviços adequados para a população, pagar o que deve a quem deve e voltar essa prefeitura a ter viabilidade".

No projeto enviado à Câmara nessa terça-feira, Sérgio afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".

Imóveis.

Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Dessas áreas, sete estão previstas em projetos enviados à Câmara ainda em outubro de 2024 por Saud. Juntos, esses sete imóveis somam 37 mil metros quadrados, com 3.872 metros quadrados de área construída, e são avaliados em R$ 26,4 milhões. Em junho, os vereadores aprovaram cinco desses projetos, mas os leilões ainda não foram realizados.