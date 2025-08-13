Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (14)? Confira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, segundo dados do Climatempo, indica variações entre sol, nuvens e possibilidade de chuva em algumas cidades.

Em São José dos Campos, as temperaturas ficam entre 9°C e 21°C. O dia será de sol com algumas nuvens, e à noite o céu fica carregado, porém sem previsão de chuva.