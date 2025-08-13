14 de agosto de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (14)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
A previsão do tempo para esta quinta-feira (14) na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, segundo dados do Climatempo, indica variações entre sol, nuvens e possibilidade de chuva em algumas cidades.

Em São José dos Campos, as temperaturas ficam entre 9°C e 21°C. O dia será de sol com algumas nuvens, e à noite o céu fica carregado, porém sem previsão de chuva.

Taubaté terá mínima de 10°C e máxima de 23°C, com sol e nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde e permanecem muitas à noite.

Em Guaratinguetá, as temperaturas variam de 11°C a 25°C. O dia será de sol com aumento gradual de nuvens, que se intensificam à noite, sem chuva prevista.

Caraguatatuba apresenta mínima de 15°C e máxima de 20°C, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. À tarde, há previsão de pancadas de chuva, que cessam à noite, apesar do céu continuar nublado.

Já em Campos do Jordão, as temperaturas oscilam entre 9°C e 19°C. O dia começa com sol e nevoeiro, com aumento das nuvens durante a tarde e muitas nuvens à noite, sem chance de chuva.

