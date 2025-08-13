Com elo em SJC, Sidney Oliveira vai responder por corrupção

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e os demais envolvidos em um esquema de corrupção bilionário, que tem elo com São José dos Campos e envolvia empresários e auditores fiscais, podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Tendo conexão com o Vale do Paraíba, o esquema já teria movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão em propinas e foi alvo da Operação Ícaro, deflagrada nesta terça-feira (12) pelo Ministério Público de São Paulo.

