Vídeo põe em xeque versão de motorista que matou vendedor em SJC

Um vídeo obtido por OVALE coloca em xeque a versão apresentada por C.A.M., de 48 anos, motorista que atropelou e matou o vendedor de frutas Sidnei de Andrade Sobreira, de 47 anos, conhecido como Perninha, em São José dos Campos.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (11), no bairro Alto da Ponte, e gerou forte indignação na cidade.

