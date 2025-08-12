Vídeo põe em xeque versão de motorista que matou vendedor em SJC

Um vídeo obtido por OVALE coloca em xeque a versão apresentada por C.A.M., de 48 anos, motorista que atropelou e matou o vendedor de frutas Sidnei de Andrade Sobreira, de 47 anos, conhecido como Perninha, em São José dos Campos.
O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (11), no bairro Alto da Ponte, e gerou forte indignação na cidade.
À polícia, o motorista afirmou que, após a colisão, teria parado o carro para prestar socorro, mas fugiu com medo após ser hostilizado por testemunhas. No entanto, as imagens obtidas pela reportagem mostram que, em nenhum momento, o motorista parou para prestar socorro, deixando o local imediatamente.
Sidnei, que voltava para casa após o trabalho, não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Delegacia.
Após receber informações sobre o veículo envolvido — um GM/Meriva prata — a Polícia Militar localizou o carro estacionado na Praça Anchieta. Funcionários de um posto de combustíveis próximo apontaram o proprietário como funcionário de uma construtora vizinha. O dono da empresa confirmou e acionou o funcionário, que se apresentou espontaneamente no 4º DP (Distrito Policial) nesta terça-feira (12).
No depoimento, o motorista disse que trafegava pela rua Alzira Lebrão quando tentou desviar de vendedores ambulantes com carrinhos de verduras e colidiu contra um dos carrinhos. Ele negou ter percebido que havia atingido um pedestre e afirmou que, caso tivesse notado, teria prestado socorro.
O veículo será submetido à perícia. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do atropelamento e avaliar as imagens que contrariam a versão apresentada pelo motorista.
Adeus.
O corpo do vendedor de frutas será sepultado nesta quarta-feira (13), às 10h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul de São José.