Por saúde mental, Jorge Kajuru se interna e programa é suspenso

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) está internado desde o início de agosto para tratar um quadro de depressão, insônia, fraqueza muscular e ansiedade. A ausência fez com que a RedeTV! retirasse temporariamente do ar seu programa na emissora, PodK Liberados.

O parlamentar e apresentador está em um hospital de Brasília, onde realiza tratamento com cetamina, substância utilizada em casos de depressão grave. Segundo sua assessoria, a decisão foi por um método alternativo para lidar com a doença.