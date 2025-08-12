14 de agosto de 2025
TELEVISÃO

Por saúde mental, Jorge Kajuru se interna e programa é suspenso

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) está internado desde o início de agosto para tratar um quadro de depressão, insônia, fraqueza muscular e ansiedade. A ausência fez com que a RedeTV! retirasse temporariamente do ar seu programa na emissora, PodK Liberados.

O parlamentar e apresentador está em um hospital de Brasília, onde realiza tratamento com cetamina, substância utilizada em casos de depressão grave. Segundo sua assessoria, a decisão foi por um método alternativo para lidar com a doença.

Em nota, a emissora informou que Kajuru se afastou das gravações por razões pessoais e que o programa voltará à grade assim que ele estiver recuperado.

