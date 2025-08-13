Mataram a filha e foram fazer compra durante o velório

Um casal foi condenado a um total de 70 anos de prisão pelo assassinato da filha de dois anos. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (6) pelo Tribunal do Júri. Testemunhas relataram que os dois passaram rapidamente pelo velório da criança e, em seguida, foram vistos fazendo compras no centro comercial, enquanto a cerimônia ainda acontecia.

O crime ocorreu em Limeira, no interior de São Paulo. Durante a investigação, a polícia encontrou no celular da mãe uma foto do corpo da menina, registrada às 12h21 de 28 de setembro de 2023. De acordo com o Ministério Público, ela apresentou versões contraditórias sobre a imagem, o que indicaria conhecimento prévio da morte e tentativa de encobrir o crime.