FRIEZA

Mataram a filha e foram fazer compra durante o velório

Por Da Redação | Limeira
| Tempo de leitura: 1 min
Mataram a filha e foram fazer compra durante o velório

Um casal foi condenado a um total de 70 anos de prisão pelo assassinato da filha de dois anos. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (6) pelo Tribunal do Júri. Testemunhas relataram que os dois passaram rapidamente pelo velório da criança e, em seguida, foram vistos fazendo compras no centro comercial, enquanto a cerimônia ainda acontecia.

O crime ocorreu em Limeira, no interior de São Paulo. Durante a investigação, a polícia encontrou no celular da mãe uma foto do corpo da menina, registrada às 12h21 de 28 de setembro de 2023. De acordo com o Ministério Público, ela apresentou versões contraditórias sobre a imagem, o que indicaria conhecimento prévio da morte e tentativa de encobrir o crime.

O MPSP denunciou o casal por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e feminicídio, já que a vítima era do sexo feminino e foi morta em contexto de violência doméstica.

A mãe foi condenada a 33 anos e quatro meses de prisão, enquanto o pai recebeu pena de 36 anos e oito meses. As condenações foram agravadas pelo vínculo de parentesco, pela ação conjunta e pelo fato de ambos residirem com a criança.

